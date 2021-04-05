Севастополь, 5 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Город федерального значения Севастополь обошёл все другие российские регионы по относительному приросту населения за последние три года. Этот показатель составил здесь 16,8%.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Севастополь

По данным на 1 января 2021 года в Севастополе проживало 510 тыс. человек. Естественная убыль населения в 2018—2020 годах составила 4,8 тыс. человек, однако миграционный прирост составил 30,4 тыс. человек.

Город «хорош для жизни и работы», заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев РИА Новости.

Он отметил, что развитие города привлекает жителей других регионов. Базовые инфраструктурные вопросы в городе в последние годы активно решаются, активно вводятся социальные объекты и жильё, благоустраиваются общественные пространства.

«Всё это вкупе с климатом как природным, так и инвестиционным, мотивирует к переезду в наш город», — добавил губернатор.

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