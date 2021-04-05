Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбурге ожидает реконструкция. Информация об этом содержится в постановлении первого вице-мэра города Игоря Сутягина.

Согласно сведениям, размещённым в газете мэрии «Екатеринбургский вестник», на данные работы власть выделит 10 млн рублей.

Благодаря реконструкции будет увеличена пропускная способность станции. Кроме того, её помещения приведут «в соответствие с действующей нормативно-технической документацией».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мэрия потратит 9 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для второй ветки метрополитена.

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