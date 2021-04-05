Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количество вылечившихся пациентов. Кроме того, есть новые летальные исходы. Такие обновлённые данные представил оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 51 304 случая заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 92.

Вылечились 48 026 пациентов, в том числе за последние сутки — 93. Доля выздоровевших в целом составила 93,6%. Диагноз COVID-19 в Ульяновской области поставлен 2272 пациентам.

Кроме того, в регионе умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, от COVID-19 скончались 1006 человек.

Отметим, что в Ульяновске в Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова начали использовать программно-аппаратный комплекс для учёта пациентов, обследований и оказанных услуг. В минздраве отмечают, что его цель — обеспечение безопасности медицинской помощи за счет идентификация личности пациентов, что наиболее актуально для «тяжёлых» пациентов, поступающих в инфекционный госпиталь.