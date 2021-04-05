Геленджик, Краснодарский край, , 12:34 — REGNUM Оползень сошёл на автомобильную трассу между сёлами Возрождение и Михайловский Перевал в Геленджике Краснодарского края утром 5 апреля. Об этом написал в соцсетях глава города Александр Богородистов.

«В районе шести часов утра на трассу сошёл оползень. С раннего утра работы по уборке грязи выполняет ДЭП-93. На расчистке задействовано 10 рабочих, два КамАЗа, один погрузочный и один экскаватор», — уточнили Богородистов.

На 12:30 остаётся перекрытой часть дороги. Полностью последствия оползня устранить обещают до конца дня 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в кубанском городе-курорте Сочи — 5 апреля здесь ожидаются ливни, грозы, сильный ветер.