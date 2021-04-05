Москва, , 12:33 — REGNUM В России государственная программа развития промышленности продлён до 2030 года, сообщил 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности», — сказал он.

Мишустин рассказал, что срок действия программы продлён до 2030 года. Он отметил, что плановые значения отдельных индикаторов были «скорректированы с учётом динамики развития промышленности». Кроме того, новые задачи будут способствовать достижению цели увеличения несырьевого экспорта.

Глава правительства пояснил, что акцент в госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков. И если раньше приоритетом был рост числа технопарков, то теперь эффективность будет оцениваться по объёмам инвестиций.