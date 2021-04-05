Уфа, , 12:35 — REGNUM Водителя, которого 10 раз привлекали к уголовной и административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, обвинили в повторном управлении автомашиной в состоянии алкогольного опьянения в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2020 года 21-летний житель Татарии снова сел за руль автотранспортного средства в нетрезвом состоянии. Его машину остановили сотрудники ДПС на автотрассе Чекмагуш — Буздяк.

«Желая избежать ответственности, фигурант уголовного дела передал инспектору 2500 рублей, положив деньги между сиденьями служебного автомобиля», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также в покушении на мелкое взяточничество. Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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