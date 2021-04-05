Уфа, 5 апреля 2021, 12:35 — REGNUM Водителя, которого 10 раз привлекали к уголовной и административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, обвинили в повторном управлении автомашиной в состоянии алкогольного опьянения в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в августе 2020 года 21-летний житель Татарии снова сел за руль автотранспортного средства в нетрезвом состоянии. Его машину остановили сотрудники ДПС на автотрассе Чекмагуш — Буздяк.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также в покушении на мелкое взяточничество. Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии оштрафовали водителя, который катал друзей на матрасе.