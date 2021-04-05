Подгорица, 5 апреля 2021, 12:31 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 5 апреля обратился с чрезвычайным обращением к гражданам.
Он сообщил, что начинает процедуру отставки министра юстиции Владимира Лепосавича.
Поводом послужили его высказывания в парламенте о том, что он признает «события в Сребренице геноцидом, только когда получит неопровержимые доказательства».
Его мнение вызвало резкую реакцию ЕС, посольств Великобритании и США, протест Боснийской партии и других политических сил.