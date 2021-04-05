Улаганский район, Алтай, , 12:31 — REGNUM На территории Улаганского района Республики Алтай вечером 4 апреля зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, эпицентр сейсмособытия находился примерно в 10 км от села Акташ.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

Как отмечается, в результате землетрясения пострадавших и разрушений нет.