Курган, , 12:30 — REGNUM В Кургане управляющая компания три года ликвидировала обрушение потолочного перекрытия многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В одной из квартир многоквартирного дома № 33 по улице Ленина в городе Кургане в 2918 году обрушился потолок. По решению судов на управляющую компанию ООО «Восток-Центр» была возложена обязанность укрепить несущие конструкции потолочного перекрытия дома. Но работы проведены лишь после вмешательства прокуратуры в 2021 году. Жильцы аварийной квартиры всё это время снимали другое, более безопасное жильё.

По материалам проверки в отношении руководства УК было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).