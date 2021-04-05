Москва, , 12:30 — REGNUM Армия России передвигается на своей территории, исходя из стратегической целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи подобное передвижение российских войск «не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности».