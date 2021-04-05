Сеул, , 12:30 — REGNUM По мере увеличения числа жертв среди мирного населения Мьянмы число жителей Южной Кореи, возвращающихся из Бирмы на родину продолжает расти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, на территории Мьянмы проживает порядка 3500 южнокорейцев, однако после военного переворота на родину вернулись 411 человек.

Известно, что в феврале в страну вернулись 75 человек, в марте — 293 человека, в первую неделю апреля — 43 человека.

В министерстве отметили, что число возвращающихся на родину увеличилось после того, как 15 марта в некоторых районах столицы Мьянмы ввели военное положение.

Ранее МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех регионов Мьянмы.

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