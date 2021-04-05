Оренбург, , 12:27 — REGNUM По результатам расчета Минстроя России индекс качества городской среды (ИКГС) в 2020 году в среднем по Оренбургской области составил 168 баллов. По сравнению с 2019 годом он увеличился на семь баллов, сообщает минстрой региона.

По городам Оренбургской области в 2020 году наблюдается рост индекса по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост показателя (на 28 баллов) продемонстрировал город Сорочинск. Снижения показателя в муниципалитетах региона в этом году нет.

Значение индекса в Оренбурге увеличилось на 3 балла — до 184. В прошлом году индекс областного центра только преодолел пороговое значение 180 баллов, что говорит о благоприятной среде в городе, по оценке Минстроя РФ. Рост ИКГС произошел за счет увеличения индикаторов блоков «Улично-дорожная сеть», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».

Наиболее проблемным показателем Оренбурга по-прежнему остается озеленение. Работу над единым озелененным каркасом областного центра министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области внесло в свои приоритетные проекты.

Четыре города Оренбургской области приблизились к оценке городской среды как благоприятной — это Бузулук и Новотроицк, набравшие в 2020 году по 178 баллов (в 2019 индекс качества городской среды в каждом из них составлял 172 балла), Сорочинск с показателем индекса в 178 баллов (в 2019 году — 150 баллов) и Ясный (индекс в течение последних двух лет составляет 175 баллов).

«Оренбуржье ежегодно превышает плановые показатели, установленные федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году он был 155 баллов. Через год увеличился до 157, но регион набрал 161 балл. В 2020 году плановый показатель определен в 162 балла, достигнуто 168. В 2021 году базовый показатель для региона повысили до 175. При комплексном подходе мы достигнем поставленных целей», — уверен заместитель председателя правительства Оренбургской̆ области — министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин.

По словам министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой, индекс качества отражает комплексность решений в сфере развития городской среды. «Критерии по направлениям помогают верно распределять приоритеты и увеличивать индекс качества в каждом отдельно взятом городе региона, — подчеркнула», — подчеркнула она.

Добавим, индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития впервые был рассчитан в 2018 году. Он позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый населенный пункт может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в целом благоприятной.