Владикавказ, , 12:27 — REGNUM В Северной Осетии разоблачили мошенничество в одном из детских садов. Его заведующая устроила на работу свою дочь сразу на три должности, при этом та ни дня не работала в образовательном учреждении. Факт служебного подлога выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. Возбуждено уголовное дело.

Из его подробностей стало известно, что этот факт был зафиксирован в Ардонском районе. В сентябре 2018 года директор детского образовательного учреждения фиктивно трудоустроила свою дочь на должности делопроизводителя, помощника воспитателя и уборщика служебных помещений. За работу, которую та якобы выполняла, была выплачена заработная плата в размере более 300 тыс. рублей.

Теперь за факт подлога и хищения придется отвечать по закону. Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года.