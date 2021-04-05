Москва, , 12:26 — REGNUM Правительства планирует смягчить условия предоставления казначейских кредитов регионам России, сообщил 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов. Это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу», — сказал он.

Глава правительства отметил, что это решение субъектам могут «предложить уже сейчас».

По словам Мишустина, в целом российским регионам необходимо укрепить финансовую систему и привлечь инвестиции, в том числе в проекты по инфраструктуре.