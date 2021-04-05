Скопин, Рязанская область, 5 апреля 2021, 12:28 — REGNUM Штраф за нарушение административного ограничения назначен «скопинскому маньяку» Виктору Мохову Скопинским районным судом Рязанской области, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные делопроизводства.
Дело рассматривал судебный участок №31. Суд признал мужчину виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». По данным ТАСС, Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей.
Мужчина освободился в марте 2021 года, проведя в колонии почти 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. На шесть лет за ним установлен административный надзор: он не может покидать Скопинский район, выходить из дома после 22:00 и посещать массовые мероприятия.
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