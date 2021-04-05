Симферополь, 5 апреля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Временно исполняющей обязанности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым назначена Инна Смаль, соответствующий указ 2 апреля подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Gkreg.rk.gov.ru Инна Смаль

«Возложить временно исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Смаль Инну Вячеславовну», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост руководителя госкомрегистра Крыма покинул Александр Спиридонов, занимавший его с июля 2014 года. Сам Спиридонов сообщил о переходе на другую работу.