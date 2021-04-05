Москва, , 12:25 — REGNUM Двукратного снижения уровня бедности в России можно добиться раньше, чем к 2030 году. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

По его словам, поставленной цели можно добиться в ближайшие годы.

Ранее в Счетной палате сообщили, что общий объем финансирования мероприятий, направленных на снижение уровня бедности в 2019—2024 годах, составит около 15,3 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что большинство российских регионов приняло программы по снижению бедности. Документы подготовлены в соответствии с рекомендациями Министерства труда РФ.

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