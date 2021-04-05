Великий Новгород, , 12:30 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем сутками ранее, и на два случая больше, чем два дня назад, сообщили 5 апреля в региональном оперштабе.

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В Великом Новгороде выявлено 15 новых носителей, 11 — в Боровичском районе, восемь — в Валдайском районе, шесть — в Новгородском районе, два — в Окуловском районе, по одному — в Крестецком и Мошенском районах.

Нарастающим итогом в Новгородской области зарегистрировано 28 880 случаев заражения за время пандемии, 26 059 человек выздоровели, скончался 121 заболевший.

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