Москва, , 12:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты», — сказал Песков.

По его словам, в ближайшее время в Кремле объявят о начале аккредитации СМИ и одновременно сообщат о месте проведения мероприятия.

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