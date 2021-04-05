Киев, , 12:26 — REGNUM МИД Украины не поддерживает идею разрыва «харьковских соглашений» между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный спикер министерства Олег Николенко 5 апреля в интервью изданию «Левый берег».

Чиновник отметил, что МИД Украины выступал против отмены соглашений ещё в 2014 году, и с тех пор ничего не изменилось.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — сказал он.

Николенко уверен, что Украина может использовать «харьковские соглашения» против России в международных судах.

Напомним, ранее на Украине захотели отменить действие «харьковских соглашений», подписанных с РФ в 2010 году, а всех, кто готовил и подписывал соглашения, привлечь к ответственности по статье «государственная измена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не будет участвовать в следственных действиях, связанных с «харьковскими соглашениями».

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