Москва, , 12:34 — REGNUM В российско-украинских отношениях скоро не останется неразорванных связей, об этом сожалеют в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 5 апреля в беседе с журналистами ситуацию между Москвой и Киевом.

Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства по урегулированию обстановки на востоке страны, однако не выполняет их. Последствия роста напряжённости на линии разграничения трагичны, примером тому служит гибель ребёнка в ДНР.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребёнок, это трагедия. Всё это является горькими последствиями неурегулированности ситуации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинский военный беспилотник сбросил взрывное устройство на жилые дома в ДНР, в результате погиб ребёнок и пострадала женщина.

Читайте также: В ДНР в результате атаки украинского беспилотника погиб ребенок