Москва, 5 апреля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В российско-украинских отношениях скоро не останется неразорванных связей, об этом сожалеют в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 5 апреля в беседе с журналистами ситуацию между Москвой и Киевом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства по урегулированию обстановки на востоке страны, однако не выполняет их. Последствия роста напряжённости на линии разграничения трагичны, примером тому служит гибель ребёнка в ДНР.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребёнок, это трагедия. Всё это является горькими последствиями неурегулированности ситуации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинский военный беспилотник сбросил взрывное устройство на жилые дома в ДНР, в результате погиб ребёнок и пострадала женщина.

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