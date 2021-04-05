Москва, 5 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В России занимаются спортом или физкультурой более половины граждан (56%). Доля увлеченных спортом выше среди людей 18−24 лет (71%) и старше 60 лет (50%), приводит данные ВЦИОМ.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

Самостоятельно занимаются спортом 84% граждан, с тренером — 5%. Предпочитают физические нагрузки на природе 52%, дома — 39%. Ходят в фитнес-центры, тренажерные залы 31%, чаще жители двух столиц (40%).

Не практикуют занятия спортом 43% опрошенных. Главные причины — нехватка времени (32%), ограничения по здоровью (19%), лень, отсутствие желания, активный образ жизни, преклонный возраст (по 9%).

Опрос по телефону проведен 21 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) декларируют, что занимаются спортом.

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