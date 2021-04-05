Таллин, , 12:20 — REGNUM С наступлением теплой погоды в Эстонии увеличилось число выезжающих на проезжую часть двухколесных транспортных средств, в том числе и количество ДТП с ними. Об этом сообщила stolitsa.ee со ссылкой на ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Так, за первые три месяца нынешнего года по всей Эстонии в ДТП пострадали 11 велосипедистов, два пользователя электросамокатов и два мотоциклиста.

В Департаменте полиции и погранохраны напомнили, что во время поездки нельзя забывать об осторожности и внимательности. Чаще всего опасные ситуации с легким двухколесным транспортом возникают при пересечении проезжей части.

До того, как выехать на двухколесном транспорте на дорогу, надо проверить его техническое состояние, а также наличие средств защиты. Мотоциклистам Лойго советует дождаться еще более теплой погоды, так как езда на летней резине еще может быть довольно опасной.

Что касается самокатов и велосипедов, полиция напоминает о важности ношения шлемов при езде. Сирле Лойго также напомнила, что самокат предназначен для перевоза одного человека, а управлять двухколесным транспортом, как и автомобилем, следует только трезвыми.