Токио, 5 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило внедорожник Jeep Wrangler с пакетом доработок Fairline. Об этом сообщается на сайте компании.

Libertywalk.co.jp Jeep Wrangler с пакетом доработок Fairline

Специалисты ателье срезали у авто крышу, убрали почти все стёкла, а от дверей осталась лишь одна обрешётка. Такая модернизация придала машине больше брутальности.

Пакет Fairline можно устанавливливать на все версии Sahara и Rubicon. Передняя часть модели полностью переделана. Также тюнеры установили дополнительную оптику в переднем и заднем бамперах, а также на крыше.

Модернизированный Wrangler теперь может похвастаться силовым обвесом, стеклопластиковыми арками над 22-дюймовыми колёсами и шинами Comforser CF3000.

Ранее в ходе пасхального сафари Jeep Safari 2021 компания Jeep представила концепт вседорожника Jeepster Beach с доработанным бензиновым турбодвигателем рабочим объёмом два литра и производительностью 340 «лошадей» (502 Нм).

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