Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 практически сравнялось с выявленными случаями заражения коронавирусом, составив соответственно 42 и 41. Также подтверждены новые летальные исходы. Соответствующую информацию опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По оперативной информации, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 009 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 41.

Победил болезнь 20 981 человек, доля выздоровевших составила 91,2%. Из них за последние сутки вылечились 42 пациента. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 777 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1251 человека.

Ранее в министерстве здравоохранения отмечали, что в Чувашии приступили к вакцинации против COVID-19 более 40 тыс. человек, из них почти 28 тыс. завершили её полностью, то есть двумя компонентами вакциной «Гам-КОВИД-ВАК».