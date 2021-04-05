Москва, 5 апреля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Москве задержан экс-чиновник правительства Архангельской области Сергей Акулов, подозреваемый в получении крупной взятки. Длительное время он скрывался от правоохранительных органов.

Задержание

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области, в 2009 Акулов, занимавший должность начальника отдела государственного областного заказа по товарам и услугам департамента по конкурентной политике, обратился к предпринимателю Сырцеву с просьбой оказать помощь в вымогательстве 1 млн рублей у главы ООО «Двиносплав лесные машины». За это чиновник должен был обеспечить предприятию победу на аукционе на поставку оборудования по нацпроекту «Образование». Взятку в размере 29 млн рублей Акулов должен был разделить с советником вице-губернатора Николаем Беспаловым.

При передаче части суммы взятки бизнесмен-посредник был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Беспалый и Акулов скрылись сразу после возбуждения уголовного дела, но вскоре Беспалый был задержан.

В 2010 году Беспалый и Сырцев были признаны виновными в пособничестве в получении взятки. Приговором суда им назначено наказание 7 и 8 лет лишения свободы.

Установить местонахождение Акулова удалось только в 2021 году. Акулов был задержан в Москве и доставлен в город Архангельск для участия в следственных действиях.Разысканному Акулову предъявлено обвинение в получении взятки. От дачи показаний обвиняемый отказался.