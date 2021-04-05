Псков, , 12:21 — REGNUM В Псковской области распространение коронавирусной инфекции вновь ускорилось. За прошедшую неделю в регионе число выявленных случаев инфицирования увеличилось почти на 20%. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, за минувшие сутки в регионе был выявлен 51 новый случай заражения, что на 28 меньше, чем сутками ранее. При этом выписаны по выздоровлению 35 человек.

Ведерников и напомнил жителям Псковской области, что в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 34 734 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 23 800 человек. Умер 261 человек, в том числе четыре летальных исхода от ковида были зарегистрированы за минувшие сутки.

В Псковской области остаются активными два очага, уточнили в региональном оперштабе.

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