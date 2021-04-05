Джакарта, , 12:15 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможных экстремальных погодных условиях в стране по 9 апреля 2021 года, сообщает Antara.

Агентство прогнозирует, что существует вероятность экстремальных погодных условий, сильного дождя, ветра и высоких волн в некоторых частях Индонезии.

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность и осторожность из-за погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, электроэнергетическая компания Индонезии продолжает работы по восстановлению электросети в районах, пострадавших от наводнения и оползней в Восточной Нуса-Тенгаре.

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