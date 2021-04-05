Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга выделит 16 млн рублей на разработку проектно-сметной документации второй ветки метрополитена. Соответствующее постановление принял первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин.

О постановлении сообщается на страницах издания городской администрации «Екатеринбургский вестник». Деньги выделят в рамках программы «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014−2021 годы».

Для сравнения, в 2020 году на аналогичные цели выдавалось 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город посетил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе визита чиновник пообещал поддержать город, однако ничего о строительстве метро гость так и не сказал.

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