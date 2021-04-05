Минск, , 12:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром информации республики Владимира Перцова. Об этом 5 апреля сообщает агентство БелТА.

«Глава государства Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова министром информации Беларуси», — говорится в материале журналистов агентства.

При этом до данного назначения Перцов находился на посту директора представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии. На данном посту он сменил Игоря Луцкого, назначенного замглавы администрации президента страны.

Отметим, Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году и закончил Витебский государственный университет им. Машерова (1996) и Академию управления при президенте страны (2007). За время своей карьеры также был на постах директора Гродненского областного телерадиообъединение и главы дирекции вещания телеканала «РТР-Беларусь».