Посёлок Гайны, Пермский край, , 12:15 — REGNUM В Пермском крае районную администрацию пришлось пять раз штрафовать за неисполнение судебного социально значимого решения, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Инициатором судебного разбирательства стала прокуратура. Ее сотрудники установили в ходе проверки, что на улицах Объездная, Мира и 8 марта в райцентре Гайны нет нормального автодорожного полотна, тротуаров, фонарей, а к некоторым домам не организована подача питьевой воды. Ситуация усугублялась тем, что на этих улицах отсутствовали съезды с дороги регионального сообщения Гайны — Усть-Чёрная. В результате оказались нарушены права граждан на безопасные дороги и комфортную жизнь. Чиновники просили суд об отсрочке исполнения требований прокуратуры, но получили отказ.

В установленный срок администрация добровольно не устранила нарушения, и приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но и после этого орган местного самоуправления продолжал бездействовать. Следующим шагом службы судебных приставов стало возбуждение административного дела по части 1 статьи17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). На данный момент в отношении администрации составлено уже пять таких протоколов. Глава органа местного самоуправления предупрежден об уголовной ответственности.