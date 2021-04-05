Казань, , 12:53 — REGNUM В Татарии за минувший день коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 35 человек. Днем ранее заболевание выявили у 34 жителей. Всего, по информации на 5 апреля, подтверждено 19 597 случаев инфицирования. Выздоровели 16 606 пациентов, за сутки — девять человек. За все время произошло 426 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, еще три — за последние 24 часа, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары накануне госпитализировали 14 человек, 21 — лечатся на дому. За сутки среди жителей Казани выявили 10 носителей вируса, еще 10 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии учреждения общественного питания все чаще нарушают санитарно-эпидемиологические требования. Сотрудниками республиканского Роспотребнадзора в марте выявлено 155 нарушений, или 6,5% из 2386 проверенных объектов.

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