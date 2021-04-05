Грозный, , 12:14 — REGNUM За последние три года, начиная с 2018 года, наибольший прирост численности населения был отмечен в том числе в двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа — в Ингушетии и Чечне. В первой республике он составил 5,6%, во второй — 4,2%. Такие данные приводятся 5 апреля в исследовании РИА Новости.

При этом еще три субъекта СКФО названы в числе регионов, где был зарегистрирован прирост населения за счет естественных причин. Ими стали Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

Что касается лидеров демографического рейтинга, то чемпионом по приросту численности населения стал Севастополь — 16,8%, а в количественном выражении — Московская область с показателем 206,9 тыс. человек.

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