Минск, , 12:14 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии получила новый законопроект, который существенно расширяет полномочия «Оперативно-аналитического центра» при президенте (ОАЦ). В частности, расширяются полномочия силовой структуры в вопросе функционирование сетей электросвязи.

Поправки в закон об электросвязи существенно расширят полномочия ОАЦ и узаконят сложившуюся практику при отключении белорусских абонентов от Интернет. Такие отключения особенно часто практиковались во время подавления массовых протестных манифестаций в Белоруссии летом-осенью 2020 года.

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«Проектом закона предусматривается создание четких и эффективных механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, напрямую затрагивающие вопросы национальной безопасности, в том числе на пресечение противоправной деятельности в сети интернет, — сказано в публичном комментарии ППНС. — В частности, ОАЦ планируется наделить правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях».