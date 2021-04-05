Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Мужчина, врезавшийся 2 апреля в окружающий здание Капитолия забор, в результате чего погиб один полицейский, получал неоднократно травмы головы во время занятий американским футболом, заявили 3 апреля представители его семьи, сообщает New York Post.

По словам членов 25-летнего Ноа Грина, он получал степень магистра делового администрирования, а также страдал от «депрессии и, возможно, от психического заболевания». Они подчеркнули, его проблемы, возможно, возникли из-за многочисленных травм головы, полученных за годы игры в футбол, в том числе в качестве защитника в Университете Кристофера Ньюпорта в Вирджинии.

Его брат Брендан отметил, что Грин неоднократно демонстрировал тревожное поведение, тогда как перед нападением его состояние обострилось. Накануне он получил от брата тревожное сообщение, в котором 25-летней мужчина заявил о том, он сожалеет, но не собирается жить бездомным.