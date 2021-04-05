Москва, , 12:13 — REGNUM Рассчитывать на существенный, то есть более чем 1−2 процентных пунктов, рост ставок по депозитам в банках РФ нецелесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующий прогноз агентства АКРА.

«Пока ставки по депозитам небольшие, банки в них заинтересованы. Но как только ставки превысят уровень доходности по долговым инструментам, а для российских ОФЗ со сроком до погашения порядка года доходность сегодня составляет около 5%, то банкам станет интереснее использовать в качестве фондирования не депозиты физических лиц, а другие источники пополнения капитала, — сказал Ордов. — По этой причине рассчитывать на существенный, то есть более чем 1−2 процентных пунктов, рост ставок по депозитам нецелесообразно с экономической точки зрения».

Как пояснил экономист, банки, действуя по принципу сообщающихся сосудов, переложат бремя роста ставок по банковским депозитам на плечи кредитополучателей, включая ипотечное кредитование.

«Чудес не бывает, поэтому рост ставок по депозитам автоматически приведет к росту ставок по кредитам как физическим, так и юридическим лицам, — сказал Ордов. — В мире лишь несколько центральных банков перешли к политике повышения ставок, что явно диссонирует с европейской и американской монетарной политикой, где ставки находятся вблизи рекордных минимумов. Но еще более важным остается вопрос, а нужны ли российским банкам деньги, пускай даже дешевые? И если нужны, то для чего?»

По мнению Ордова, инвестиционная активность в России оставляет желать лучшего, потребительское кредитование все ближе и ближе к критическим показателям, особенно на фоне стагнирующих реальных доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Горяев заявил, что отток денег с вкладов приведет к снижению процентного дохода российских банков.

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