Благовещенск, , 12:12 — REGNUM В Приамурье в отношении заместителя главы администрации города Свободный возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: Экс-депутата Чебоксар осудили за мошенничество и арестовали в зале суда

Замглавы Свободного, используя своё служебное положение, обеспечил заключение контракта между муниципальным предприятием и коммерческой организацией на поставку и установку автобусной остановки. Договорные обязательства никто исполнять не собирался. А директора муницпального предприятия чиновник попросил оплатить невыполненные работы. Из местного бюджета было перечислено 295 тыс. рублей.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор бывшему депутату городского собрания Чебоксар, экс-руководителю компании «Победа». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, легализации незаконно полученных средств и мошенничестве, назначив пять лет лишения свободы и взяв под стражу в зале суда.