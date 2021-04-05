Самара, , 12:13 — REGNUM Еще одна партия вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что поступившие 19,2 тысяч доз вакцины ГамКовидВак в короткие сроки будут доставлены в медорганизации области.

Отмечается, что всего по области прививки от COVID-19 получили 187 тысяч желающих, а завершили вакцинацию свыше 130 тысяч желающих.

Сотрудники министерства здравоохранения напоминают, что вакцинация от COVID-19 проходит бесплатно на добровольной основе.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 4 апреля по области за сутки выявили 200 новых носителей коронавируса.