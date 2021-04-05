Москва, , 12:10 — REGNUM ДНР и ЛНР предприняли всё зависящее от них для того, чтобы не допустить обострения вооружённого конфликта в Донбассе, однако Киев не оставляет возможностей для политического разрешения вопроса. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Исходя из поведения Киева, такой шанс крайне мал. Донецкая Народная Республика, равно как и Луганская Народная Республика, делала максимум возможного, чтобы конфликт был разрешён именно политическим способом. Увы, Киев настроен в совершенно ином направлении», — заявил Пушилин.

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о том, что Киев не будет продолжать переговоры по Донбассу, пока в них участвует в качестве представителя от ДНР Майя Пирогова (назначена в январе 2021 года). На Украине Пирогову в 2018 году признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск.