Доха, , 12:11 — REGNUM Украина и Катар намерены подписать ряд договоров в сферах энергетической и продовольственной безопасности, а также в области здравоохранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ. Текст интервью опубликовала 5 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

По его словам, в Катаре будет подписан ряд договоров, расширяющих инвестиционное сотрудничество между странами.

«Сегодня мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений», — добавил Зеленский.

Он также отметил, что у Украины очень много плодородной почвы, поэтому стране есть что предложить в аграрной сфере: животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, логистическая инфраструктура.

Напомним, 4 апреля 2021 года Зеленский вместе со своей супругой прибыли с официальным визитом в Катар.

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