Доха, 5 апреля 2021, 12:11 — REGNUM Украина и Катар намерены подписать ряд договоров в сферах энергетической и продовольственной безопасности, а также в области здравоохранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ. Текст интервью опубликовала 5 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
По его словам, в Катаре будет подписан ряд договоров, расширяющих инвестиционное сотрудничество между странами.
Он также отметил, что у Украины очень много плодородной почвы, поэтому стране есть что предложить в аграрной сфере: животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, логистическая инфраструктура.
Напомним, 4 апреля 2021 года Зеленский вместе со своей супругой прибыли с официальным визитом в Катар.
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