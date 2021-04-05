Железногорск, Красноярский край, , 12:08 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства отравления учеников «Школы космонавтики» в городе Железногорске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение об отравлении 11 учащихся 8−11 классов «Школы космонавтики» поступило в следственные органы 5 апреля. Один ребёнок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты изымают образцы пищи, берутся смывы с рук персонала, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в «Школе космонавтики» в Железногорске отравились 18 учеников. У них наблюдались симптомы отравления и боли в животе. После этого прокуратура внесла в образовательное учреждение представление с требованием устранения нарушений. Руководители школы и «Центра питания» получили предостережения.

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