Рига, , 12:08 — REGNUM В Латвии за нарушение режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, было выписано более 27 000 штрафов. Об этом сообщили в Государственной полиции Латвии со ссылкой на собственные данные.

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Всего в период чрезвычайного положения с ноября 2020 года до конца марта нынешнего года в качестве штрафа получено 283 616 евро. Таким образом средний размер штрафа составил порядка 10,5 евро.

По состоянию на 5 апреля, в Латвии зарегистрировано 104 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 93 681 человек. Скончалось 1908 человек. Число больных COVID-19 в больницах Латвии увеличилось до 649. Из этих пациентов у 573 среднетяжелое течение заболевания, а у 76 — тяжелое.