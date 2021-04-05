Москва, , 12:07 — REGNUM За истекшие сутки в Москве выявили 1876 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе столицы.

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По данным штаба, за сутки скончались 50 ковид-пациентов, был госпитализирован 731 человек. Справились с болезнью и были выписаны 815 пациентов.

В оперштабе рекомендуют москвичам с симптомами ОРВИ вызвать врача и оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, служащем домашней ареной хоккейного клуба «СКА», в дни проведения хоккейных матчей будет работать пункт вакцинации от коронавируса.