Салехард, , 12:07 — REGNUM На Ямале региональный департамент здравоохранения проводит проверку сообщения гражданки, заявившей в социальных сетях, что её мать лечили от аутоиммунного заболевания, когда у женщины был рак лёгких. Пост с жалобой размещён в паблике «Происшествия Ноябрьск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скончавшуюся пациентку, по словам дочери, лечили во взрослой поликлинике города Муравленко, отделении неврологии больницы этого же города, а также в отделении неврологии города Ноябрьска.

«Профессионалы на протяжении полугода не могли определить и поставить диагноз — рак легких», — сообщила Анна В.

Ямальцы выразили сочувствие утрате дорогого человека. Ответно было несколько сообщений о случаях неверных диагнозов, установленных в медучреждениях ЯНАО, с поздним выявлением тяжёлых заболеваний.