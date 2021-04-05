Салехард, 5 апреля 2021, 12:07 — REGNUM На Ямале региональный департамент здравоохранения проводит проверку сообщения гражданки, заявившей в социальных сетях, что её мать лечили от аутоиммунного заболевания, когда у женщины был рак лёгких. Пост с жалобой размещён в паблике «Происшествия Ноябрьск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Скончавшуюся пациентку, по словам дочери, лечили во взрослой поликлинике города Муравленко, отделении неврологии больницы этого же города, а также в отделении неврологии города Ноябрьска.
«Профессионалы на протяжении полугода не могли определить и поставить диагноз — рак легких», — сообщила Анна В.
Ямальцы выразили сочувствие утрате дорогого человека. Ответно было несколько сообщений о случаях неверных диагнозов, установленных в медучреждениях ЯНАО, с поздним выявлением тяжёлых заболеваний.