Киев, , 12:08 — REGNUM Политические репрессии на Украине должны отвлечь внимание граждан от реальных проблем в стране: нищеты, заоблачных коммунальных тарифов, кризиса в социальной сфере, провала кампании по вакцинации населения, заявил в эфире телевидения народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Политические репрессии, которые сегодня взяла на вооружение власть, направлены на одно: уничтожить оппозицию, как минимум закрыть ей рот, закрыть рот оппозиционным средствам массовой информации. Именно поэтому были закрыты три оппозиционных канала… А когда журналисты создали четвертый канал — «Первый Независимый», он проработал в эфир всего лишь час, хотя для его работы были все законные основания, лицензии и были выполнены все другие требования Нацсовета по телевидению и радиовещанию… И закрыли его уже не решением СНБО и указом президента, а закрыли просто по письму заместителя председателя Службы безопасности Украины. Он усмотрел в этом угрозу национальной безопасности», — напомнил политик.

Он подчеркнул, что несмотря на все старания власти, оппозиционные СМИ продолжают вещать на YouTube, Facebook и других интернет-ресурсах, несмотря на все действия власти, которая делает все, чтобы закрыть рот оппозиции. Видя такое положение дел, власть прибегла к политическим репрессиям — принялась возбуждать уголовные дела в отношении членов ОПЗЖ и общественных деятелей.

«Продолжаются обыски, продолжаются уголовные дела… Это обвинение в государственной измене, в совершении других государственных преступлений, в финансировании терроризма, якобы это имеет место, и на этом основании были в том числе введены санкции и против меня, и против моего друга, и членов наших семей. Все это сделано незаконно и безосновательно», — подчеркнул Медведчук, напомнив, о проведенных недавно двадцати обысках в десяти регионах страны именно у членов партии, руководителей областных организаций, депутатов областных и городских советов по уголовному делу, которое возбудили еще в 2014 году и в привязке к общественному движению «Украинский выбор».

Медведчук отдельно отметил, что все подозрения, озвученные властью и силовыми структурами, беспочвенны, а преследования оппозиционеров являются незаконными.

«Ни тогда, ни сегодня, никаких оснований для проведения расследования нет и не было. Но, несмотря на это, власть использует любой момент, любые действия, репрессивные, незаконные, чтобы запугать партию в целом, запугать ее руководство. Хотя истинная причина развернувшихся репрессий — отвлечь внимание украинцев от реальных проблем, которые существуют сегодня в стране. А это катастрофическая ситуация с вакцинацией, завышенные коммунальные тарифы, кризисное состояние экономики и социальной сферы», — резюмировал лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что 2 апреля Совнацбез Украины ввел в действие очередную порцию санкций. Всего в списке оказалось 79 предприятий, по мнению украинской власти, связанных с Россией. Активы этих компаний на территории Украины заблокированы, торговые операции с ними прекращены, лицензии аннулированы. Также под санкции попали украинские филиалы Россотрудничества.