Москва, , 12:05 — REGNUM Киев начал саботировать переговорный процесс в тот момент, когда встал вопрос о переходе к реализации договорённостей по «дорожной карте». Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Им нечего сказать, их аргументы исчерпаны», — заявил Пушилин.

«Нужно переходить к реализации тех договорённостей, которые есть, нужно подтверждать «дорожную карту». Они это сделать не могут. У них нет такой установки. И вот сейчас Леонид Кравчук ищет такие вот глупости. Они пытаются это использовать, чтобы ничего не обсуждать и ни о чём не разговаривать», — указал он.

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о том, что Киев не будет продолжать переговоры по Донбассу, пока в них участвует в качестве представителя от ДНР Майя Пирогова (назначена в январе 2021 года). На Украине Пирогову в 2018 году признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск.