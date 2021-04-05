Кызыл, , 12:04 — REGNUM В Туве могут резко снизиться цены на электроэнергию. Этот вопрос обсудил глава республики Шолбан Кара-оол с зампредом правительства РФ Александром Новаком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы региона, стоимость электричества для конечного потребителя в Туве из-за высоких затрат на транспортировку оказывается крайне высокой.

«Александр Валентинович заверил, что в ближайшее время выйдет решение правительства о снижении не менее чем на 30%. По крайней мере, руководство страны подтверждает первейшую необходимость такого решения для Тувы», — отметил он.

По мнению Кара-оола, снижение цен на электричество является ключевым вопросом для вывода экономики республики на более рентабельный уровень.

Добавим, что ранее власти заявляли о намерении ввести единые тарифы в смежных регионах. Как сообщало ИА REGNUM, Туву предлагалось объединить с Иркутской области, что позволило бы снизить цены на электричество в Туве сразу на 85%. При этом в Приангарье это привело бы к росту тарифов на 4%.

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