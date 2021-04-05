Москва, , 12:03 — REGNUM Причину смерти футболиста клуба «Знамя труда» Никиты Сидорова поможет расследовать Российский футбольный союз (РФС), сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

«Мы запросим всю информацию и окажем все необходимое содействие в расследовании этого дела», — сообщили в РФС.

Напомним, Никита Сидоров скончался 4 апреля во время матча в Орехово-Зуево на местном стадионе. Футболист вышел на замену во втором тайме. Через пять минут он потерял сознание.

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