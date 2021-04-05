Красноярск, , 12:02 — REGNUM В арбитраж Красноярского края поступил крупный финансовый иск от министерства лесного хозяйства региона. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ООО «Чуноярский лесопильный завод», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 2 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 40 845 004,51 рубля. Детали спора пока неизвестны. Между сторонами есть договор аренды лесных участков площадью 27 354 га. Ранее министерство уже взыскивало долги по нему через суд. Возможно, в этот раз речь пойдёт о задолженности по этому же договору.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в ноябре 2019 года в Хабаровском крае. Его уставный капитал — 30 тыс. рублей. Владелец — Чжихан Цзян, директор — Дмитрий Сон.

Чжихан Цзян также владеет ООО «Токинский лесопильный завод», которым управляет ООО «Нанайская лесная оптовая торговля».